21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde vatandaşlarla bayramlaştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2023 08:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan vatandaşlarla bayramlaştı.
Deprem bölgesinde bayram!
Deprem bölgesinde bayram!
Gazetecilere börek ikram etti
Gazetecilere börek ikram etti
Şehit aileleri evlatlarının başında dua etti
Şehit aileleri evlatlarının başında dua etti
Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum
"Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum"
Hatay’da bayram sabahı!
Hatay’da bayram sabahı!
Almanya’da bayram coşkusu!
Almanya’da bayram coşkusu!
Başkan Erdoğan vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Erdoğan vatandaşlarla bayramlaştı
Bahçeli’den Ramazan Bayramı mesajı
Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Başkan Mehmetçiğin bayramını kutladı
1.5 milyonluk dönüşümün ilk temellerini atıyoruz
"1.5 milyonluk dönüşümün ilk temellerini atıyoruz"
Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz
"Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz"
Karadeniz gazı notları
Karadeniz gazı notları
Daha Fazla Video Göster