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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Telefon görüşmesinde koronavirüs salgını ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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