Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray açıklamasında, "Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı." denildi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Joe Biden, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.,

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BIDEN'A FETÖ VE PKK-PYD İLE İLGİLİ KRİTİK MESAJ

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.