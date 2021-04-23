23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2021 22:00
Güncelleme:23.04.2021 22:09
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray açıklamasında, "Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı." denildi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Joe Biden, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.,

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BIDEN'A FETÖ VE PKK-PYD İLE İLGİLİ KRİTİK MESAJ

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Erdoğan, Joe Biden ile görüştü
Erdoğan, Joe Biden ile görüştü
Can kaybı ve vaka sayısı düşüyor
Can kaybı ve vaka sayısı düşüyor
Bakan Koca güzel haberi verdi!
Bakan Koca güzel haberi verdi!
Suriye'de ABD ve Rusya'nın güç savaşı!
Suriye'de ABD ve Rusya'nın güç savaşı!
Sputnik V aşısının yan etkileri var mı?
Sputnik V aşısının yan etkileri var mı?
Bakan Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
Bakan Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar.
Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar.
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbiri uyarısı!
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbiri uyarısı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı!
TBMM'de '3 Nisan Özel oturumu!
TBMM'de '3 Nisan Özel oturumu!
İBB'den tepki çeken bayrak ihalesi
İBB'den tepki çeken bayrak ihalesi
Thodex kurucusuna kırmızı bülten
Thodex kurucusuna kırmızı bülten
Daha Fazla Video Göster