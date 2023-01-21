Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 6'lı yıkım masasının hiçbir hedefi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde hitap etti. Başkan Erdoğan, iHA ve SiHA’ları hedef alan muhalefeti eleştiri yağmuruna tutarak, “İHA ve SİHA konusu 6'lı masanın ülkemizin stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlığın ilk değil son örneğidir.” dedi ve "6'lı yıkım masasının hiçbir hedefi yok” şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan, “Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı” mesajını vererek "Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız." dedi.