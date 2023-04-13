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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 14 Mayıs’ta 7’linin raf ömrü dolacaktır

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Giriş: 13.04.2023 20:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da düzenlenen Depremzedelerle İftar Programı’ndaki hitabında çok kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi. 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyon için destek açıklamalarında bulunan terör örgütü elebaşlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, vatanı ayağa kaldırmak. Bunların raf ömrü 14 Mayıs'ta dolacaktır. Milletin derdinden kopuk siyaset yapanlar hep kaybetmiştir. Allah'ın izniyle yine kaybedecektir. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin." şeklinde konuştu.
14 Mayıs’ta 7’linin raf ömrü dolacaktır
"14 Mayıs’ta 7’linin raf ömrü dolacaktır"
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