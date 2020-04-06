Başkan Erdoğan'ın vurguladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 gündemiyle toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orduyu güçlendirmek için 7–8 Ağustos 1921 yılında yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri'ni hatırlattı ve ''Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'Tekâlifi Milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir.'' ifadelerini kullandı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla yayınlanan 10 maddelik Tekâlif-i Milliye Emirleri...