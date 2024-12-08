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Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu! Ya Beşar men dakka dukka

Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu! “Ya Beşar men dakka dukka”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.12.2024 17:11
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle Esad dönemi resmen sona erdi. Başkan Erdoğan’ın 2012 yılında Esad’ı uyardığı sözleri sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ya Beşar, men dakka dukka." şeklinde konuşmuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan’ın 2011 yılında da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey Beşar Esad vallahi bunun hesabını vereceksin.” ifadeleri akıllara gelirken bir çok vatandaş, "Tarih bir kez daha Erdoğan'ın liderliğini haklı çıkardı" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu! Ya Beşar men dakka dukka
Başkan Erdoğan’ın Ya Beşar men dakka dukka sözleri gündem oldu!
Başkan Erdoğan’ın “Ya Beşar men dakka dukka” sözleri gündem oldu!
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