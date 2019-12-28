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28.12.2019
Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup: "Türkiye için inandığın yolda yürü"
AK Parti'de 7. Olağan Kongre hazırlıkları devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği resmi tanıtım filmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. AK Parti yönetimi, kampanya ve kongre sürecinde "Türkiye için inandığın yolda yürü" sloganını kullanacak. İşte sosyal medyada beğeni rekorları kıran tanıtım filmi...
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