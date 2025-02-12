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Başkan Erdoğan’ın sesinden Mehter Marşı

Başkan Erdoğan'ın sesinden Mehter Marşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 12:53
Güncelleme:12.02.2025 12:54
Başkan Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turunda Malezya'dan sonra Endonezya'ya geçti. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşen Erdoğan iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandığı açıkladı. Erdoğan, onuruna verilen yemekte Mehter Marşı çalındığı sırada marşa sözleriyle eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Başkan Erdoğan’ın sesinden Mehter Marşı
Başkan Erdoğan’ın sesinden Mehter Marşı
Başkan Erdoğan'ın sesinden Mehter Marşı
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