Başkan Erdoğan’ın sesinden Mehter Marşı

Başkan Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turunda Malezya'dan sonra Endonezya'ya geçti. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşen Erdoğan iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandığı açıkladı. Erdoğan, onuruna verilen yemekte Mehter Marşı çalındığı sırada marşa sözleriyle eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.