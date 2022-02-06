Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Bu arada Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik Ankara ve İstanbul'da resen soruşturma başlatmıştı. İstanbul'da bir kişi gözaltına alındı. Peki, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN