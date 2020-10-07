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Başkan Erdoğan’ın Kuveyt ziyareti ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 07.10.2020 13:09
Güncelleme:07.10.2020 13:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt’e geldi. Gelişmeleri ve ziyaretin perde arkasını Orsam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal yorumladı. Ahmet Uysal, “Orta Doğu’da özellikle Körfez’de ciddi bir değişim yaşanıyor. Türkiye’de buradaki gelişmeleri yakından takip ediyor. BAE’nin başını çektiği darbeci ve Türkiye karşıtı bir kanat da söz konusu bölgede. Bölgede istikrarsızlıkları destekleyen bir yapı var. Bu yapılara karşı Türkiye’nin duruşu belli. Bu nedenle ilk ziyaret edenlerden birinin Başkan Erdoğan olması çok önemli. ” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...
Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveytte! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT'TE! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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