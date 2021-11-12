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Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı

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Giriş: 12.11.2021 23:06
Güncelleme:12.11.2021 23:07
İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

İstanbul'da önceki gün Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne giden İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çektikleri öne sürüldü.

Seyir terası ve restoranı bulunan kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan çiftin, Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyip birbirlerine gösterdikleri iddia edildi.

SUÇLAMA: CASUSLUK

Terörle mücadele polisleri tarafından olaya ilişkin toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri alınan 2'si kadın 3 şüpheliyi "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik de tutuklama kararı verip şüphelileri cezaevine gönderdi.

MİT 15 MOSSAD AJANINI YAKALAMIŞTI

Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit eden MİT yetkilileri harekete geçmiş 1 yıl boyunca gözetim altına alınan ekip için detaylı araştırmalar yapılmıştı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamıştı.

MOSSAD VE CIA'NIN TÜRKİYE PLANI DEŞİFRE OLDU: 2023 PROJESİ ERDOĞAN'I DEVİRMEK!

Yahudi sermayesinin finansörlüğünde, eski Mossad başkanı tarafından kurulan Turkish Democracy Project (TDP) adlı psikolojik harekât platformu, Başkan Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde devirmek için harekete geçti. 23 Haziran'da New York'ta kurulan Turkish Democracy Project (TDP) sözde düşünce, gerçekte bir psikolojik harekat platformu.

Kurucuları arasında Mossad'ın eski başkanı ile Türkiye düşmanı ABD'li, İsrailli senatör, vali, bakan ve diplomatlar var. TDP, internet siteleri ve Twitter hesabı üzerinden Türkiye ve Erdoğan aleyhine kara propaganda yap

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