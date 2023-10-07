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Başkan Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri! AK Partili isimler A Haber’de değerlendi

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 14:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, İsrail-Hamas gerilimiyle ilgili, "Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan’ın konuşmalarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Vedat Demiröz değerlendirdi.
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