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Başkan Erdoğan'ın Kocaeli programı! Tamamlanan projelerin açılışını yapacak

A Haber
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Giriş: 06.08.2022 13:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli'de yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak. Başkan Erdoğan aynı zamanda Bilişim Vadisi'nde ödül törenine de katılacak. Bölge bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer, Edoğan'ın ziyaretine ilişkin detayları aktardı.
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