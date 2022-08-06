06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın Kocaeli programı! Tamamlanan projelerin açılışını yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli'de yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak. Başkan Erdoğan aynı zamanda Bilişim Vadisi'nde ödül törenine de katılacak. Bölge bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer, Edoğan'ın ziyaretine ilişkin detayları aktardı.