Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un ilk temeli atıldı

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için bugün temel atıldı. Kanal İstanbul üzerinde yapılacak olan Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin kalkınma tarihine yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı'nı ve çevresini korumaktır. Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun yürütüldü. Bu proje, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesidir. 6 yılda bitirmeyi hedefliyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz." diyerek muhalefete seslendi.