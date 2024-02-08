Başkan Erdoğan'ın hizmet sözü nasıl çarpıtıldı? Hakikat ne? İşte asıl şantajcı CHP zihniyeti

CHP'li belediyelerin merkezi yönetimle iş birliği yapmayıp hizmetleri aksatmasını eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez" ifadesini kullandı ve Hatay örneğini verdi. Ancak muhalefet Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini çarpıtarak "Oy için şantaj" söyleminde bulundu. Ancak gerçek çok farklıydı. 28 Şubat 2019 tarihinde CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Arsus'un Derekuyu Mahallesi'nde kendisinden hizmet isteyen vatandaşa "Oy yoksa hizmet de yok" dediği gibi üstüne bir de hakaret etmişti. İşte tüm detaylar…

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