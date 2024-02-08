08 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın hizmet sözü nasıl çarpıtıldı? Hakikat ne? İşte asıl şantajcı CHP zihniyeti

Başkan Erdoğan'ın hizmet sözü nasıl çarpıtıldı? Hakikat ne? İşte asıl şantajcı CHP zihniyeti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2024 13:12
Güncelleme:08.02.2024 13:31
CHP'li belediyelerin merkezi yönetimle iş birliği yapmayıp hizmetleri aksatmasını eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez" ifadesini kullandı ve Hatay örneğini verdi. Ancak muhalefet Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini çarpıtarak "Oy için şantaj" söyleminde bulundu. Ancak gerçek çok farklıydı. 28 Şubat 2019 tarihinde CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Arsus'un Derekuyu Mahallesi'nde kendisinden hizmet isteyen vatandaşa "Oy yoksa hizmet de yok" dediği gibi üstüne bir de hakaret etmişti. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
"Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak"
İşte şantajcı CHP zihniyeti
İşte şantajcı CHP zihniyeti
Netanyahu’dan ateşkese hayır
Netanyahu'dan ateşkese "hayır"
Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor
F-16’lar konusunda ABD ile son durum ne?
F-16'lar konusunda ABD ile son durum ne?
DEM’in İstanbul adayı kim olacak?
DEM'in İstanbul adayı kim olacak?
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
Darbeye direndi sesini kısmadı!
Darbeye direndi sesini kısmadı!
Savaş tartışması! Adaylıktan çektirilecek mi?
Savaş tartışması! Adaylıktan çektirilecek mi?
AYM o terörist için hak ihlali kararı vermiş
AYM o terörist için hak ihlali kararı vermiş
33 ilde DEAŞ operasyonu!
33 ilde DEAŞ operasyonu!
CHP yandaşlarından Özel’e zehir zemberek sözler
CHP yandaşlarından Özel'e zehir zemberek sözler
Daha Fazla Video Göster