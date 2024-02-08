08 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'ın hizmet sözü nasıl çarpıtıldı? Hakikat ne? İşte asıl şantajcı CHP zihniyeti
CHP'li belediyelerin merkezi yönetimle iş birliği yapmayıp hizmetleri aksatmasını eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez" ifadesini kullandı ve Hatay örneğini verdi. Ancak muhalefet Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini çarpıtarak "Oy için şantaj" söyleminde bulundu. Ancak gerçek çok farklıydı. 28 Şubat 2019 tarihinde CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Arsus'un Derekuyu Mahallesi'nde kendisinden hizmet isteyen vatandaşa "Oy yoksa hizmet de yok" dediği gibi üstüne bir de hakaret etmişti. İşte tüm detaylar…