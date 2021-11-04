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Başkan Erdoğan'ın doğal gazla ilgili yeni müjdesi ne?

A Haber
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Giriş: 04.11.2021 22:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin yeni bir gelişmenin sinyalini verdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den de "Cumhurbaşkanı'nın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak" açıklaması geldi. Peki doğal gazla ilgili yeni müjde ne? Vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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