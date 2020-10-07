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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği! Kuveyt ve Katar ile kritik temas

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Giriş: 07.10.2020 13:25
Güncelleme:07.10.2020 13:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar’a kritik ziyaretlerde bulunuyor. Kuveyt’in yeni emiri ile bir görüşme yapan Başkan Erdoğan buradan Katar’a geçti. Gelişmeleri A News Koordinatörü Orhan Sali yorumladı. Orhan Sali, “Koronavirüs salgını sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bölgeye 2. ziyaretini gerçekleştiriyor. Bölgede yaşanan gelişmeler görüşülecek.” ifadelerini kullandı.
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