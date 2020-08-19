Son dakika haberi... Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın müjde açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada kullanıcıların öne çıkan tahminleri doğal gaz, petrol ve aşı üzerinde yoğunlaştı. Peki Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olacak? Cuma günü ne müjde verecek? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, emekli hava istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve gazeteci Mustafa Özcan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın müjde açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada kullanıcıların öne çıkan tahminleri doğal gaz, petrol ve aşı üzerinde yoğunlaştı. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Cuma günü ne müjde verecek? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, emekli hava istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve gazeteci Mustafa Özcan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ENERJİ ÜZERİNDE OLABİLİR

A News yayın koordinatörü Orhan Sali, "Cuma gününe kadar hepimiz nefeslerimizi tutup bekleyeceğiz. Buradaki anahtar kelime yeni dönem. Açılışını yaptığı tema da enerji üzerine. Tahmin tabiki bunlar enerji üzerinde olabilir." şeklinde konuştu.

GÜVENLİK VE ENERJİ

Emekli hava istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye'nin iki büyük belası var. Bir tanesi güvenlikle ilgili olan hususlarda ilerleme gösterme çabası içerisinde ve çok önemli adımlar atıldı. Diğeri de enerji ile ilgili bağımsız bir şekilde olmak içinde gayretleri var. Ayağındaki köstek olarak iki konu buysa ileriye taşıyacak bu minvalde bir şey olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gazetesi Mustafa Özcan, "Benim için sürpriz olacak." dedi.