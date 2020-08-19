19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? Doğal gaz mı? Petrol mü? Aşı mı? Canlı yayında değerlendirdiler

Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? Doğal gaz mı? Petrol mü? Aşı mı? Canlı yayında değerlendirdiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2020 16:49
Güncelleme:19.08.2020 17:02
Son dakika haberi... Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın müjde açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada kullanıcıların öne çıkan tahminleri doğal gaz, petrol ve aşı üzerinde yoğunlaştı. Peki Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olacak? Cuma günü ne müjde verecek? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, emekli hava istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve gazeteci Mustafa Özcan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın müjde açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada kullanıcıların öne çıkan tahminleri doğal gaz, petrol ve aşı üzerinde yoğunlaştı. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Cuma günü ne müjde verecek? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, emekli hava istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve gazeteci Mustafa Özcan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ENERJİ ÜZERİNDE OLABİLİR

A News yayın koordinatörü Orhan Sali, "Cuma gününe kadar hepimiz nefeslerimizi tutup bekleyeceğiz. Buradaki anahtar kelime yeni dönem. Açılışını yaptığı tema da enerji üzerine. Tahmin tabiki bunlar enerji üzerinde olabilir." şeklinde konuştu.

GÜVENLİK VE ENERJİ

Emekli hava istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye'nin iki büyük belası var. Bir tanesi güvenlikle ilgili olan hususlarda ilerleme gösterme çabası içerisinde ve çok önemli adımlar atıldı. Diğeri de enerji ile ilgili bağımsız bir şekilde olmak içinde gayretleri var. Ayağındaki köstek olarak iki konu buysa ileriye taşıyacak bu minvalde bir şey olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gazetesi Mustafa Özcan, "Benim için sürpriz olacak." dedi.

Son dakika: İlk yerli güneş paneli fabrikası açıldı! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar SON DAKİKA: İLK YERLİ GÜNEŞ PANELİ FABRİKASI AÇILDI! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak BAŞKAN ERDOĞAN: CUMA GÜNÜ BİR MÜJDE VERECEĞİZ, YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK

Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Cuma günü bir müjde vereceğiz
"Cuma günü bir müjde vereceğiz"
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler
Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini...
Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini...
Ankara-Niğde Otoyolu bu ay hizmete giriyor!
Ankara-Niğde Otoyolu bu ay hizmete giriyor!
Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı!
Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı!
MSB'den 'TurAzKartalı Tatbikatı'na özel video
MSB'den 'TurAzKartalı Tatbikatı'na özel video
Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!
Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!
Beşiktaş Belediyesi'nde milyonluk vurgun
Beşiktaş Belediyesi'nde milyonluk vurgun
CHP'yi dizayn planı! FETÖ - CHP çanak tutuyor
CHP'yi dizayn planı! FETÖ - CHP çanak tutuyor
CHP’li Kaftancıoğlu’nun kılavuzu Biden mı?
CHP’li Kaftancıoğlu’nun kılavuzu Biden mı?
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster