Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan A Haber'de yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Uçum, "Bizim olağan gündemimizdir. Anayasa şimdiye kadar 19 kez değişti ama sivil bir anayasa hiçbir zaman gündemden kalkmadı. Değişiklikler olmasına rağmen bizim anayasamız darbe anayasasıdır." dedi.