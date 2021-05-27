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Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan A Haber'de yeni anayasa mesajı

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Giriş: 27.05.2021 23:02
Güncelleme:27.05.2021 23:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Uçum, "Bizim olağan gündemimizdir. Anayasa şimdiye kadar 19 kez değişti ama sivil bir anayasa hiçbir zaman gündemden kalkmadı. Değişiklikler olmasına rağmen bizim anayasamız darbe anayasasıdır." dedi.
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