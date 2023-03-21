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Başkan Erdoğan'ın adaylık başvurusu! AK Parti ve MHP temsilcileri YSK'ya başvuruda bulundu

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Giriş: 21.03.2023 15:32
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.
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