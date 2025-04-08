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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının perde arkası! CHP’de daha neler ortaya çıkacak?

Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının perde arkası! CHP’de daha neler ortaya çıkacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 15:47
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e' şunu söylemek istiyorum; korkunun paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız.” dedi. Başkan Erdoğan’ın mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ergenekon Savrun değerlendirdi.
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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının perde arkası! CHP’de daha neler ortaya çıkacak?
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