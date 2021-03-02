02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile neler değişecek? Uzman isimler A Haber'e yorumladı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile neler değişecek? Uzman isimler A Haber'e yorumladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2021 15:58
Güncelleme:02.03.2021 16:40
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge içeren İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. Yaklaşık iki yıl önce Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni milletle paylaşırken, bu belgenin aynı zamanda bir sonraki reform hazırlıklarının da başlangıcı olduğunu söylediğini anımsatan Erdoğan, bugün, bu sözü yerine getirmiş olmanın huzuruyla eylem planını millete sunduklarını dile getirdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Ekiner ve ceza hukukçusu Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, İnsan Hakları Eylem Planı'nı A Haber canlı yayınında yorumladı. İşte vatandaşların hayatına dokunacak o değişikliklerinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır." dedi.

İnsan Hakları Eylem Planı hakkında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Ekiner A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kaydetti:

Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi bizi hukuk devletine ulaştırıyor. Türkiye'nin son 50 yılına baktığımızda ABD'nin yaptığı darbeler ve cuntalar bu seviyeye ulaşmamıza ve terörizm engel olmuştur. İçinde bulunduğumuz şu günlerde güvenlik kuvvetlerimizin verdiği kahramanca mücadele bu planın açıklamasının zeminini oluşturmuştur.

İnsan Hakları Eylem Planı hakkında ceza hukukçusu Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kaydetti:

Hayvan haklarıyla ilgili yeni getirilecek düzenlemede katledilen hayvanlar sahipli ya da sahipsiz olmaksızın 'mal' kategorisinden çıkarılıp bunlarında bir canlı olmaları ön plana çıkarılıyor. Kadına yönelik şiddet eylemlerin özellikle karşılaşılan kadın cinayetinden bir çoğu boşandığı eşi tarafından gerçekleşiyordu. Boşandığı eşini öldürenlere mevcut kanuna göre daha az ceza alması söz konusuydu. Bu cezaların ağırlaştırılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İnsan Hakları Eylem Planı ile neler değişecek?
İnsan Hakları Eylem Planı ile neler değişecek?
İşte kritik maddeler! Tek tek açıkladı
İşte kritik maddeler! Tek tek açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Fahiş zam ve sahtekarlık denetimi!
Fahiş zam ve sahtekarlık denetimi!
Türkiye'nin konuştuğu isim A Haber'de
Türkiye'nin konuştuğu isim A Haber'de
Yüzlercesi yakılmış halde bulundu! FETÖ şüphesi
Yüzlercesi yakılmış halde bulundu! FETÖ şüphesi
Türkiye'nin gücü! Dünya takipte
Türkiye'nin gücü! Dünya takipte
Türkiye 2 Mart’a nasıl uyandı?
Türkiye 2 Mart’a nasıl uyandı?
Peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı
Peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı
Türkiye Uşak'ı konuşuyor!
Türkiye Uşak'ı konuşuyor!
Yeni dönemin ilk günü! İşte saha son durum
Yeni dönemin ilk günü! İşte saha son durum
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye HDP tepkisi! PKK'ya destek Türkiye'ye ihanettir
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye HDP tepkisi! PKK'ya destek Türkiye'ye ihanettir
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ