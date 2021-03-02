Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge içeren İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. Yaklaşık iki yıl önce Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni milletle paylaşırken, bu belgenin aynı zamanda bir sonraki reform hazırlıklarının da başlangıcı olduğunu söylediğini anımsatan Erdoğan, bugün, bu sözü yerine getirmiş olmanın huzuruyla eylem planını millete sunduklarını dile getirdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Ekiner ve ceza hukukçusu Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, İnsan Hakları Eylem Planı'nı A Haber canlı yayınında yorumladı. İşte vatandaşların hayatına dokunacak o değişikliklerinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır." dedi.

İnsan Hakları Eylem Planı hakkında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Ekiner A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kaydetti:

Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi bizi hukuk devletine ulaştırıyor. Türkiye'nin son 50 yılına baktığımızda ABD'nin yaptığı darbeler ve cuntalar bu seviyeye ulaşmamıza ve terörizm engel olmuştur. İçinde bulunduğumuz şu günlerde güvenlik kuvvetlerimizin verdiği kahramanca mücadele bu planın açıklamasının zeminini oluşturmuştur.

İnsan Hakları Eylem Planı hakkında ceza hukukçusu Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kaydetti:

Hayvan haklarıyla ilgili yeni getirilecek düzenlemede katledilen hayvanlar sahipli ya da sahipsiz olmaksızın 'mal' kategorisinden çıkarılıp bunlarında bir canlı olmaları ön plana çıkarılıyor. Kadına yönelik şiddet eylemlerin özellikle karşılaşılan kadın cinayetinden bir çoğu boşandığı eşi tarafından gerçekleşiyordu. Boşandığı eşini öldürenlere mevcut kanuna göre daha az ceza alması söz konusuydu. Bu cezaların ağırlaştırılacak.