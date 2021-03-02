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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile neler değişecek? Uzman isimler A Haber'e yorumladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır." dedi.
İnsan Hakları Eylem Planı hakkında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Ekiner A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kaydetti:
Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi bizi hukuk devletine ulaştırıyor. Türkiye'nin son 50 yılına baktığımızda ABD'nin yaptığı darbeler ve cuntalar bu seviyeye ulaşmamıza ve terörizm engel olmuştur. İçinde bulunduğumuz şu günlerde güvenlik kuvvetlerimizin verdiği kahramanca mücadele bu planın açıklamasının zeminini oluşturmuştur.
İnsan Hakları Eylem Planı hakkında ceza hukukçusu Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kaydetti:
Hayvan haklarıyla ilgili yeni getirilecek düzenlemede katledilen hayvanlar sahipli ya da sahipsiz olmaksızın 'mal' kategorisinden çıkarılıp bunlarında bir canlı olmaları ön plana çıkarılıyor. Kadına yönelik şiddet eylemlerin özellikle karşılaşılan kadın cinayetinden bir çoğu boşandığı eşi tarafından gerçekleşiyordu. Boşandığı eşini öldürenlere mevcut kanuna göre daha az ceza alması söz konusuydu. Bu cezaların ağırlaştırılacak.