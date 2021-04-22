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Başkan Erdoğan'ın 23 Nisan mesajında dikkat çeken 15 Temmuz ve 2023 vurgusu

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Giriş: 22.04.2021 19:39
Güncelleme:22.04.2021 19:39
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." dedi.

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİ

Başkan Erdoğan "Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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