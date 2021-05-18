19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e sert tepki

Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e sert tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2021 22:22
Güncelleme:19.05.2021 00:16
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Netanyahu benzetmesine AK Parti ve MHP'den çok sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Akşener'in Netanyahu benzetmesinin "akıl ve izandan uzak" olduğunu söyledi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan ise böyle bir mukayesenin kabul edilemeceğine dikkat çekerek, durumu "saygısızlık" olarak niteledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır'da terör saldırısı! A Haber olay yerinde
Diyarbakır'da terör saldırısı! A Haber olay yerinde
Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! HDP...
"Gizli ittifak"tan bakanlığa giden yol! HDP...
Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine siyasilerde tepki
Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine siyasilerde tepki
Akşener'in çirkin benzetme!
Akşener'in çirkin benzetme!
Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye bakanlık sessizliği
Kılıçdaroğlu'nun "HDP'ye bakanlık" sessizliği
THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak
THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü
Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarındaki güzel haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarındaki güzel haberi duyurdu
40 yaş üzeri öğretmenlere aşı müjdesi
40 yaş üzeri öğretmenlere aşı müjdesi
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
İsrail'in katliamı TBMM gündeminde
İsrail'in katliamı TBMM gündeminde
Daha Fazla Video Göster