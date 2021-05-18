Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e sert tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Netanyahu benzetmesine AK Parti ve MHP'den çok sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Akşener'in Netanyahu benzetmesinin "akıl ve izandan uzak" olduğunu söyledi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan ise böyle bir mukayesenin kabul edilemeceğine dikkat çekerek, durumu "saygısızlık" olarak niteledi.

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