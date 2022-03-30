Başkan Erdoğan’ı dünya alkışladı muhalefet eleştirdi!

Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşı sona erdirmek için Rusya ve Ukrayna'yı İstanbul'da barış masası etrafında buluşturmasını ayakta alkışladı. Ancak muhalefet yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İşte bu tavır uluslararası meselelerdeki yaklaşımı gözler önüne serdi.

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