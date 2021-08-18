19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması: İnşallah başlatacağız

Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması: İnşallah başlatacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2021 22:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''okullar açılacak mı?'' sorusuna netlik getirdi. Başkan Erdoğan, ‘’Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız’’ dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin cevabını merakla beklediği soruyu yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İnşallah olacak. Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar.

Milli Eğitim Bakanımız (Ziya Selçuk) istifalarının kabulünü bizden istirham ettiler. Biz de bu talebi yerinde bulduk, 'hayırlısı olsun' dedik ve yardımcılarından bir tanesini (Mahmut Bey'i) göreve getirdik. O da özellikle eğitim camiasını tanıyan bir arkadaşımız ve şu andan itibaren onunla beraber süreci devam ettiriyoruz. Sürece yabancı bir arkadaşımız değil, eğitim camiasını tanıyor, biliyor. Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde rektörlüğü var. Yine YÖK'te uzun süre görev yaptı. Birlikte çalışmaları ele alıyoruz. Dün akşam yine beraberdik, 'neler yapacağız?' diye. Herhangi bir sıkıntı olmaz ve şu anda bırakılan yerden yola devam ediyoruz.

Taliban savaşçısı: İnanılmaz bir dram yaşanıyor
Taliban savaşçısı: İnanılmaz bir dram yaşanıyor
Başkan Erdoğan’ın 11 yıl önceki Somali ziyareti tarihi değiştirdi
Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki Somali ziyareti tarihi değiştirdi
Milli Muharip Uçak 2023 Mart’ta hangardan çıkıyor
Milli Muharip Uçak 2023 Mart’ta hangardan çıkıyor
Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
CHP’li Altay 5 gün sonra kendi iddiasını çürüttü
CHP'li Altay 5 gün sonra kendi iddiasını çürüttü
İP’li Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi
İP'li Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi
Ozan Tufan Watford’da!
Ozan Tufan Watford'da!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki
CHP’de “Taliban” çatlağı!
CHP’de “Taliban” çatlağı!
Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması
Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması
Başkan Erdoğan’dan Afganistan’daki Mehmetçik’le ilgili flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Afganistan'daki Mehmetçik'le ilgili flaş açıklamalar
Batı Karadeniz’de sel felaketi!
Batı Karadeniz’de sel felaketi!
Daha Fazla Video Göster