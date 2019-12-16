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16.12.2019

Başkan Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara önemli mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsviçre'ye göçün 50. yıl dönümü programı"nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan herhangi bir kardeşimiz hangi kökene, mezhebe, etnik temeline ait olursa olsun 82 milyondan hiçbir farkı yoktur, hepsi bizim temsilcimizdir." dedi.

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