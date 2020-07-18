18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil için tarihi adım! Bursa'da Gemlik'te fabrikanın temeli atıldı

Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil için tarihi adım! Bursa'da Gemlik'te fabrikanın temeli atıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2020 21:00
Güncelleme:18.07.2020 21:01
Yerli otomobil TOGG’un üretileceği Bursa Gemlik'te kurulacak olan TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Türkiye'nin otomobilinin üretileceği fabrikanın temel atma törenini gerçekleştirildi. İşte o tarihi anlar...
Başkan Erdoğan'dan tarihi adım!
Başkan Erdoğan'dan tarihi adım!
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı: Hayırlı, uğurlu olsun
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı: Hayırlı, uğurlu olsun
Bakan Koca 18 Temmuz corona virüs verilerini açıkladı
Bakan Koca 18 Temmuz corona virüs verilerini açıkladı
Başkan Erdoğan'a babayiğitlerden anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'a babayiğitlerden anlamlı hediye
Başkan Erdoğan: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...
Başkan Erdoğan: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
Tecavüzcü HDP'li vekile kadın vekillerden canlı yayında tepki
"Tecavüzcü HDP'li vekile" kadın vekillerden canlı yayında tepki
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Skandal çağrı! DHKP-C'li teröristlere destek istedi
Skandal çağrı! DHKP-C'li teröristlere destek istedi
CHP yandaşı medyadan skandal örtbas!
CHP yandaşı medyadan skandal örtbas!
Daha Fazla Video Göster