Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil için tarihi adım! Bursa'da Gemlik'te fabrikanın temeli atıldı

Yerli otomobil TOGG’un üretileceği Bursa Gemlik'te kurulacak olan TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Türkiye'nin otomobilinin üretileceği fabrikanın temel atma törenini gerçekleştirildi. İşte o tarihi anlar...