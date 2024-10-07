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Başkan Erdoğan’dan videolu 7 Ekim paylaşımı: Netanyahu da Hitler gibi durdurulacak

Başkan Erdoğan’dan videolu 7 Ekim paylaşımı: Netanyahu da Hitler gibi durdurulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 14:32
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail'in soykırım başlattığı 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde önemli bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında "Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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