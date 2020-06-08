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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı! Her şeyi serbest bıraktık diye...

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Giriş: 08.06.2020 21:59
Güncelleme:08.06.2020 22:09
TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, vatandaşlara uyarıda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Maske, temizlik ve mesafe için halkıma rica ediyorum. Bu 3'üne çok dikkat edin. Gençlerimiz ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu malesef piknik alanlarında, yol kenarlarında her yerde, gördüklerimiz doğru değil. Meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli. Her şeyi serbest bıraktık diye bir şey olmayacak diye bir şey yok. Vaka 989'a kadar düştü. Yoğun bakımda 625'i görmek istemiyoruz. Entübe 261, daha aşağıda görmek istiyoruz. 3411 iyileşen sayısı gayet güzel. Vefat ise 19. Sıfırlandığında mutlu olacağız. Dünyada 11. sıradayız. Bu akşam Trump ilke yaptığım görüşmede verileri söylediğimde şaşırdı.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı! Her şeyi serbest bıraktık diye...
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı! Her şeyi serbest bıraktık diye...
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