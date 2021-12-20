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Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki: Bunlar rüya

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Giriş: 20.12.2021 22:09
Güncelleme:20.12.2021 22:10
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, TUSCON, TÜSİAD'a yüklendi. Erdoğan, SWAP'ların önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodusunu yayanların alçak planlara uşaklık ettiğini belirtti. Bunların cibiliyetlerini bildiğini bir önceki gün açıklayan Başkan Erdoğan, enflasyon düşmeden önce erken seçim pususuna yatan TÜSİAD'a, "Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz." dedi.
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