Başkan Erdoğan'dan Türkiye- İran zirvesinde flaş açıklamalar: Çok daha güçlenerek çıkacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yüksek istişare toplantılarımız İran Türkiye dostluğunun nişanelerindendir. Birçok önemli karara konseylerde imza attık. Koronavirüs ndeniyle toplantımızı videokonferans ile yaptık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermememiz bile ilişkilerimiz için çok önemlidir.

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Salgın şartlarının hafiflemesi ile işbirliğimizin eski düzeyine geleceğine inanıyorum. Koronavirüsten hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tıbbi malzeme yardımları ile İran'ın yanında olduğumuzu gösterdik. Bu salgının üstesinden insanlık olarak hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.