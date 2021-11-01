01 Kasım 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına mesaj! Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı yükseliyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Yargı organlarımızın diyalog zemini oluşturması önemli" dedi. Türk dünyasına mesaj veren Başkan Erdoğan, "Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı yükseliyor" ifadelerine yer verdi..