Başkan Erdoğan’dan TÜGVA’ya mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan törende Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) bir gencin sorusunu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'TÜGVA'ya bir mesaj verir misiniz?' sözlerine TÜGVA'ya yılmanın, usanmanın yakışmayacağını belirterek, "Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz." dedi.