27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan TÜGVA'ya mesaj!

Başkan Erdoğan'dan TÜGVA'ya mesaj!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 06:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan törende Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) bir gencin sorusunu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'TÜGVA'ya bir mesaj verir misiniz?' sözlerine TÜGVA'ya yılmanın, usanmanın yakışmayacağını belirterek, "Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA’ya mesaj!
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA'ya mesaj!
20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Canan Barlas ile Gündem | “Türkiye’ye kur operasyonu ve pere arkası...
Canan Barlas ile Gündem | “Türkiye’ye kur operasyonu" ve pere arkası...
Diyarbakır’daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ’’Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!’’
Diyarbakır'daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ''Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!''
Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalar
Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Erdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı
İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması
İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması
TURKOVAC’ta seri üretime başlandı
TURKOVAC'ta seri üretime başlandı
Eski Türkiye’de sorunu devlet çözemedi...
Eski Türkiye'de sorunu devlet çözemedi...
Çobanlıktan Bilim İnsanlığına uzanan serüven
Çobanlıktan Bilim İnsanlığına uzanan serüven
’’Her şeye karşı’’ Muhalefet anlayışı
''Her şeye karşı'' Muhalefet anlayışı
Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!
Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!
Daha Fazla Video Göster