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07.11.2019

Başkan Erdoğan'dan Trump açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Erdoğan,"ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İkili ilişkiler ile bölgedeki meselelerin ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

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