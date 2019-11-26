Başkan Erdoğan'dan TL çağrısı ve Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi alanında yaşanılan toparlanma sürecine dikkat çekerek 'Türk Lirası'na dönme çağrısı yaptı. Erdoğan, yeni atılan adımlarla Tarım Kredi Kooperatifi'nin yurt genelinde 500'ün üzerinde mağaza açacağını söyledi. Bu adımla vatandaşların ürünleri daha uygun fiyata alması amaçlanırken fiyatlarla oynamanın da önüne geçilecek.