13 Mart 2025, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı! "Kritik bir eşik daha aşıldı"
Başkan Erdoğan, 'Milletvekilleri ile İftar' programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katılımıyla önemli bir yol aldık. 27 Şubat itibarıyla terörsüz Türkiye hedefin kritik bir eşik daha aşıldı. Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.' dedi.