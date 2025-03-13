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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı! Kritik bir eşik daha aşıldı

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı! "Kritik bir eşik daha aşıldı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 20:13
Başkan Erdoğan, 'Milletvekilleri ile İftar' programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katılımıyla önemli bir yol aldık. 27 Şubat itibarıyla terörsüz Türkiye hedefin kritik bir eşik daha aşıldı. Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.' dedi.
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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı! Kritik bir eşik daha aşıldı
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