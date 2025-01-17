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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı!

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 19:20
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Muhalefet aktörlerinin emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı tercih ettiğini belirten Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG'nin sonunun geldiğini belirterek, "Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle ya da zorla tasfiye olmasını sağlamaktır." dedi. Terörsüz Türkiye hedefi için kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Şayet örgüt, silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapı da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacak. Ya silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak." ifadelerini kullandı.
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