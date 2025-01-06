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Başkan Erdoğan’dan terör örgütlerine net uyarı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Başkan Erdoğan'dan terör örgütlerine net uyarı: Bir gece ansızın gelebiliriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.01.2025 19:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. İsrail'e uluslararası baskı artmalı." dedi. Fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, milletin lokmasına göz dikenlere fırsat verilmeyeceğini dile getirdi. Bölücü örgüt için çemberin daraldığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan terör örgütlerine net uyarı: Bir gece ansızın gelebiliriz
Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
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