Başkan Erdoğan’dan terör örgütlerine net uyarı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. İsrail'e uluslararası baskı artmalı." dedi. Fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, milletin lokmasına göz dikenlere fırsat verilmeyeceğini dile getirdi. Bölücü örgüt için çemberin daraldığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.