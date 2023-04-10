10 Nisan 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’dan TCG Anadolu’nın teslim töreninde önemli açıklamalar
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiş oldu. Başkan Erdoğan teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Artık dünyada ilk olan sistemlere öncülük edeceğiz. TCG Anadolu dünyada örneği olmayan bir proje. Kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi." dedi. "Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Türkiye kendi gemisini tasarlayan 10 ülkeden biri." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "TCG Anadolu’yu Sirkeci’de halkın ziyaretine açacağız." dedi.