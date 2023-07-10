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Başkan Erdoğan’dan tarihi rest! İsveç Üzerinden Avrupa Birliği çağrısı... A Haber'de çarpıcı sözler: İkiyüzlü tavırdan vazgeçin

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 14:08
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi tarihi açıklamalarda bulundu. İsveç üzerinden AB çağrısı yapan Başkan Erdoğan, “Önce AB’de önümüzü açın, biz de İsveç’in önünü açalım” dedi. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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