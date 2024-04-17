Başkan Erdoğan'dan tarihi konuşma! A Haber'de değerlendirdi: Duygusu yüksek bir konuşmaydı

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın Filistin sözleri toplantıya damga vurdu. SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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