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Başkan Erdoğan'dan tarihi konuşma! A Haber'de değerlendirdi: Duygusu yüksek bir konuşmaydı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 16:30
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın Filistin sözleri toplantıya damga vurdu. SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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