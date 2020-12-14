Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Kılıçdaroğlu CHP'deki tacizlere neden sessiz?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan taciz, tecavüzlere sert çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir dille yüklenen Başkan Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zattan bu tacizlerle, yapılan soygunlarla alakalı şu ana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır. Milletimiz bu ahlaksızlara gereken dersi verecektir. Biz Allah'ın rızasını ve milletimizin takdirini kazanmak için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan taciz, tecavüzlere sert çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir dille yüklenen Başkan Erdoğan, "Türkiye'de yalanı silah olan kullanma yöntemi var. Terörle mücadeleden, sınır ötesi harekatlarımızı, yatırımlardan koronavirüs salgını ile mücadelede attığımız her adımda bu alçakça yöntemle karşılaşıyoruz. Kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlıkla yalanla tersine çevirmeye kalkan bu kokuşmuş zihniyetin takdirini milletimize bırakıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zattan bu tacizlerle, yapılan soygunlarla alakalı şu ana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır. Milletimiz bu ahlaksızlara gereken dersi verecektir. Biz Allah'ın rızasını ve milletimizin takdirini kazanmak için çalışmayı sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.