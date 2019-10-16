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16.10.2019

Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi...

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "DEAŞ'ı proje olarak geliştiren, maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler bugün karşımıza güya en büyük DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. Halbuki biz bu konuda kimin ne rolü oynadığını gayet iyi biliyoruz." dedi. "Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz." diyen Erdoğan, "Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek." ifadesini kullandı.

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