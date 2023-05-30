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Başkan Erdoğan’dan seçim sonrası ilk buluşma! İş dünyasına seslenecek

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Giriş: 30.05.2023 14:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yoğun bir mesaisi var. Başkan Erdoğan'ın seçim sonrası ilk programı iş dünyası ile olacak. Erdoğan önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'na katılacak arrdından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Öte yandan seçim sonrası gözler Meclis ve Kabine’de olacak. Başkan Erdoğan dün ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.
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