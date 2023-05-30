30 Mayıs 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan seçim sonrası ilk buluşma! İş dünyasına seslenecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yoğun bir mesaisi var. Başkan Erdoğan'ın seçim sonrası ilk programı iş dünyası ile olacak. Erdoğan önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'na katılacak arrdından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Öte yandan seçim sonrası gözler Meclis ve Kabine’de olacak. Başkan Erdoğan dün ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.