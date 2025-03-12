Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Tusk ile ortak basın toplantısında net mesaj: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır

Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı resmi törenle karşıladı. İkili görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Tusk ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.' ifadelerini kullandı.

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