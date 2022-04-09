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Başkan Erdoğan'dan polis jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar programında son dakika açıklamaları

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Giriş: 09.04.2022 21:02
Başkan Erdoğan, Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan Türkiye içinde terörü bitirme noktasına geldiklerini vurgularken "Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz. Terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz." dedi. .
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