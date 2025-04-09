Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tarih dersi: CHP demek cunta demektir! CHP darbeciliğin de kitabını yazmıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ticaret savaşlarına vurgu yapan Erdoğan, 'Küresel sistem temelden çatırdıyor. Şiddetli bir kasırga geliyor. Türkiye sahada en güçlü konumda' dedi. CHP'deki yolsuzluk ve şaibe iddialarının merkezinde yine CHP'lilerin olduğunu belirten Erdoğan,'Çalıp-çırpan, oyunu yazan da sahneleyen de onlar. Başınıza ne geldiyse, koltuk hırsınız, kibriniz, açgözlülüğünüz yüzünden geldi. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz.' ifadelerini kullandı. CHP'li Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'CHP bu ülkede yolsuzluğun değil darbeciliğin de kitabını yazmıştır.' ifadelerini kullanarak Özel'e tarih dersi verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, DEM heyetini yarın kabul edeceğini ifade ederek, 'Terörsüz Türkiye hedefi irademizi gerçekleştireceğiz' dedi.