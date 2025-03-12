Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler: Sıkıştıkça çirkin dile sarılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ana muhalefet ülkemiz ve demokrasimiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapıyor. Sayın Özel’i ve CHP yönetimini bir kez daha sorumlu siyaset yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik şekilde alaşağı edilmesi yakındır." dedi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN